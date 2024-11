Rudy Gobert réagit après son soutien controversé à Robert Kennedy Jr

Difficile de passer à côté du bad buzz autour de Rudy Gobert en cette fin de semaine. L'international français a été vivement critiqué pour avoir posté un message où il se réjouit sans équivoque de l'arrivée au gouvernement américain de Robert Kennedy Jr. Si les réactions ont été si vives, c'est parce que Kennedy, prise de guerre de Donald Trump pendant la campagne après avoir été candidat libre et longtemps affilié au Parti Démocrate, fait grincer des dents une partie de l'opinion.

Futur Ministre de la Santé, le neveu de John Kennedy s'est positionné contre la vaccination durant la pandémie de Covid, mais a aussi été épinglé au Congrès pour avoir relayé et défendu des thèses considérées comme conspirationnistes. Au choix : la présence d'agents chimiques de l'eau qui rendraient homosexuel ou transgenre, le fait que le Covid ait été créé pour cibler principalement les Afro-Américains mais pas les Juifs et les Asiatiques, ou encore le fait que les anti-dépresseurs sont les principaux responsables des tueries de masse aux Etats-Unis. Parmi ses sorties les plus déroutantes, RKJ avait également déclaré qu'Anne Frank aurait été moins bien lotie dans l'Amérique actuelle pendant la pandémie, qu'en Allemagne nazie, où elle est morte en 1945 dans un camp de concentration.

Rudy Gobert a expliqué, par l'intermédiaire de son entourage, contacté par L'Equipe, que ce soutien était essentiellement dû au combat mené par Robert Kennedy Jr contre l'alimentation transformée et les additifs, sans validation particulière des autre chevaux de bataille du futur ministre. Pas sûr que cela soit suffisant pour calmer la tempête que l'on peut constater depuis vendredi matin sur les réseaux sociaux.

Les Timberwolves se déplacent à Sacramento la nuit prochaine, dans l'espoir de retrouver le chemin de la victoire après deux défaites consécutives contre Portland.

