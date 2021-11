Rudy Gobert, Myles Turner : Les sanctions sont tombées

La NBA a distribué des sanctions après l'accrochage entre Rudy Gobert et Myles Turner. Quatre joueurs sont concernés.

Rudy Gobert, Myles Turner et les joueurs impliqués dans l'altercation entre les deux joueurs jeudi soir savaient que la NBA n'allait pas passer ça. Ils attendaient donc leur sanction, en espérant évidemment ne pas écoper d'un match de suspension. Et c'est vrai que ça semblait peu probable vu la nature de l'accrochage. La ligue s'est contentée de distribuer des amendes. En commençant par le Français, qui devra payer le plus cher.

Début de bagarre entre Rudy Gobert et Myles Turner, mêlée générale et quatre joueurs expulsés

35 000 dollars pour Gobert, jugé comme l'instigateur de ce début de bagarre. Il avait essayé de faire tomber Myles Turner en le tirant par le short après s'être fait contrer. L'intérieur des Indiana Pacers avait alors réagi en poussant son adversaire dans le dos, entraînant ainsi le début de mêlée général. Pour ce geste, il devra lui verser 25 000 dollars.

Donovan Mitchell et Joe Ingles, deux joueurs du Utah Jazz, ont aussi été sanctionnés pour leur rôle dans cette histoire. Respectivement 30 000 et 20 000 dollars. Les quatre joueurs concernés avaient tous été expulsés par les arbitres sur le coup. Tout le monde peut désormais tourner la page, si ce n'est pas déjà fait.

Rudy Gobert envoie un tacle à Myles Turner après l’embrouille