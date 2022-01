Rui Hachimura a fait un burnout après les J.O., il est de retour pour de bon

Rui Hachimura a fait sa première apparition avec les Washington Wizards dimanche, lors de la victoire face à Orlando. Le Japonais n'était ni blessé, ni sportivement mis à l'écart. Les derniers mois, pour ne pas dire les dernières années, ont simplement été extrêmement éprouvantes pour lui sur le plan mental. On se souvient qu'après lui avoir accordé un congé pour se reposer au sortir des Jeux Olympiques dans son pays, les Wizards avaient été sans nouvelle de lui pendant quelques jours et l'inquiétude était de mise.

De retour dans le groupe, Rui Hachimura s'est remis à niveau physiquement et donc débuté sa saison contre le Magic. Après cette première apparition, l'ancien ailier de Gonzaga est revenu sur cette période trouble.

"Je joue au basket depuis que j'ai 13 ans sans m'arrêter. C'est difficile à expliquer, mais au Japon il n'y a pas vraiment de période dédiée au basket, ça joue toute l'année, c'est différent. Je n'ai jamais fui et même lorsque je jouait à l'université, je me présentais avec l'équipe nationale en été. Je jouais au basket en continu. La saison dernière n'a pas fait exception à la règle. Je suis rentré au Japon et ai joué pour l'équipe nationale pendant les Jeux Olympiques, ça a été très dur", a-t-il expliqué dans des propos relayés par NBC Sports.

Sans entrer dans le détail, Hachimura a confirmé avoir fait ce qui ressemble fort à un burnout. Les Wizards ont compris la situation et n'ont mis aucune pression sur leur joueur. C'est tout à leur honneur et cela aura sans doute des effets positifs à court et moyen terme, aussi bien sur leur relation avec Rui Hachimura que dans la perception qu'auront les autres basketteurs de la ligue sur leur façon de traiter leurs joueurs.

Rui Hachimura a été très sollicité médiatiquement dans son pays, eu égard à son statut de porte-drapeau. On l'a aussi vu dans beaucoup de publicités et cette charge mentale a fini par peser, notamment avec la déception du parcours abrégé de l'équipe nationale lors du tournoi de basket. Le racisme dont sa famille et lui ont été victimes (voir plus bas) n'a pas dû beaucoup aider non plus...

Rui Hachimura soulève un vrai problème : le racisme au Japon