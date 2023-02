Russell Westbrook aux Clippers : 3 raisons d’y croire, 3 raisons d’être sceptique

Pour certains, les Los Angeles Clippers ont fait une superbe opération en récupérant Russell Westbrook, multiple All-Star et ex-MVP, au minimum syndical. Pour d’autres, c’est une arrivée qui peut déséquilibrer un effectif déjà bien place. Puis il y a ceux qui pensent que ça ne va rien changer mais ils sont finalement peu nombreux. Parce que le meneur, qui va découvrir une quatrième équipe en quatre ans, est un joueur clivant. Il l’a toujours été.

Russell Westbrook finira la saison aux Clippers

En tout cas, Paul George et d’autres de ses coéquipiers voulaient vraiment le faire venir aux Clippers après son passage très délicat aux Lakers, l’autre franchise de la ville. Les dirigeants ont suivi leurs joueurs. Voilà trois raisons de penser qu’ils ont bien fait et trois raisons de rester très prudent.

3 raisons de croire en Russell Westbrook

C’est un pari pas cher

Pas cher n’est pas toujours synonyme de peu risqué mais les deux termes se rejoignent tout de même assez souvent. Et c’est important de le rappeler ici parce que le passage de Russell Westbrook aux Lakers a toujours été analysé à travers le prisme de son (énorme) contrat, avec un salaire supérieur à 40 millions de dollars. Les Clippers ne vont pas payer cette somme et la pression du résultat ou de la performance ne sera pas la même sur les épaules du joueur.

Il est là au minimum. C’est plus facile de laisser sur le banc un pro payé au minimum qu’un autre qui prendrait déjà un tier du Salary Cap à lui tout seul. Tyronn Lue peut écarter Westbrook de sa rotation sans problème si vraiment ça ne marche pas. Ce que les Lakers ne pouvaient pas réellement se permettre.

Un joueur revanchard

Constamment critiqué sous la tunique des mauves et or, bouc émissaire tout désigné et encore qualifié de « vampire du vestiaire » après son transfert, le joueur de 34 ans sort de nombreux mois très difficiles avec les Lakers. La pire période de sa carrière. Mais Westbrook a un fort caractère et il sera déterminé à prouver que tout n’était évidemment pas de sa faute – Los Angeles affiche un bilan de 2 victoires en 8 matches sans lui – et qu’il peut encore contribuer au succès d’une équipe.

Le dernier derby de L.A., prévu en avril, s’annonce déjà explosif. Il aura sans doute à cœur de se « venger » envers ses anciens camarades. Un Russ énervé et déterminé n’est jamais bon à affronter. Ça reste quand même un sacré compétiteur.

Un sixième homme qui a fait ses preuves

Là, c’est le nerf de la guerre. La réussite de Russell Westbrook aux Clippers dépendra sans doute en grande partie du rôle qui lui sera donné. Il a encore le niveau intrinsèque pour être un titulaire dans cette ligue, bien sûr, mais il serait préférable qu’il sorte du banc. Les Angelenos ont besoin de ça : d’un slasheur percutant capable de se créer son propre tir et de créer aussi pour les autres. Un joueur à même de prendre le relais quand Kawhi Leonard et/ou Paul George se repose(nt).

Westbrook a montré qu’il en était capable aux Lakers. Il apportait presque 16 points mais aussi 6 rebonds et 7 passes en sortant du banc. Les statistiques ne reflètent pas toujours son impact, parce qu’il sait comment noircir la feuille, mais il donnait du peps au second cinq de Los Angeles. S’il fait pareil aux Clippers, en étant entouré de meilleurs joueurs, ça peut soulager les deux stars, qui ont justement besoin d’arriver à 100% de leurs moyens en playoffs.

3 raisons d'être sceptique les Los Angeles Clippers

Russell Westbrook et les Clippers… est-ce vraiment une bonne idée ?

Le « fit », encore et toujours

Les Clippers qui signent Russell Westbrook, ce sont comme ces gens qui constatent que quelque chose ne marche pas mais qui restent persuadés que eux, contrairement à touuuuuuus les autres, vont réussir à le faire fonctionner. Si le meneur ne collait pas au côté de LeBron James et d’Anthony Davis, pourquoi son profil correspondrait mieux avec Kawhi Leonard et Paul George ???? Ce sont deux stars qui ont besoin du ballon ! Et laisser Westbrook, le moins « fort » des trois, gérer la gonfle ressemble déjà à une très mauvaise idée.

Il est fort probable qu’il sorte du banc – et ça c’est une bonne chose – ou qu’il accompagne l’une des deux stars de temps à autre. Et ça, ça peut marcher. En revanche, il faudra voir si Tyronn Lue se sent « obligé » de le faire jouer dans le money time. Russ a été catastrophique dans ces situations depuis le début de la saison, avec beaucoup de mauvais choix, de tirs hasardeux, etc. Le meilleur lineup potentiel des Clippers en fin de rencontre ne l’inclut probablement pas.

Son arrivée peut casser une belle dynamique

Vainqueurs de leurs deux derniers matches, les Clippers tournent bien depuis plusieurs semaines. Ils sont remontés à la quatrième place de la Conférence Ouest et peuvent clairement ambitionner une place sur le podium en fin de saison. L’équipe semble avoir trouvé un équilibre, avec Terance Mann aligné dans le cinq majeur pour défendre sur les meneurs adverses.

Mais même en jouant pour le minimum, un homme comme Westbrook, avec son talent et surtout son pedigree, ne s’intègre pas de la même manière qu’un journeyman. Il va avoir des minutes, il va devoir apprendre à jouer avec ses nouveaux camarades et inversement, etc. L’alchimie naissante qui commençait à se développer peut éventuellement être mise à mal.

Ses qualités ne collent pas complètement avec ce dont les Clippers ont besoin

Sa percussion est intéressante, ça oui. Mais les Clippers se reposent essentiellement sur leur capacité à switcher sur tous les écrans et à aligner constamment des cinq polyvalent pour éteindre leurs adversaires. Oui, Russell Westbrook est athlétique. Sur le papier, il pourrait tout à fait être un excellent défenseur. Dans les faits, ce n’est pas le cas. Ce n’est plus le cas. Il prend trop de risques ou il s’oublie parfois carrément en défense. Pas toujours. Il lui arrive de se donner et d’être déterminant de ce côté du parquet. Mais il manque de régularité.

Et les Californiens ont besoin d’efforts constants. Parce que c’est ce qui différencie un champion NBA d’une équipe qui sort au deuxième tour ou en finales de Conférence. Westbrook va devoir faire les tâches ingrates sur chaque possession. Il va devoir parfois évoluer sans le ballon. Il va devoir faire des meilleurs choix dans les moments les plus tendus. Bref, il va devoir faire ce qu’il n’a finalement que trop peu souvent fait ailleurs. Pourquoi ça changerait maintenant ? Pourquoi trouverait-il soudainement cet équilibre entre ce qu’il est et ce qu’il doit être ? Il faut être sacrément optimiste pour être persuadé que tout va cliquer.