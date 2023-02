Russell Westbrook finira la saison aux Clippers

Après une semaine de réflexion, Russell Westbrook a enfin fait son choix. Le meneur, transféré à Utah à la trade deadline, a décidé de négocier son buyout avec le Jazz pour finir la saison dans une nouvelle équipe. Il tentera ainsi de se relancer aux Los Angeles Clippers, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN.

L’ancienne star du Thunder connaîtra donc une sixième franchise depuis son titre de MVP, il y a seulement six ans. Il y retrouvera notamment Paul George, un ex-coéquipier, qui a plusieurs fois exprimé son envie de rejouer avec lui.

Le poste de meneur apparaît comme le principal casse-tête du front office cette saison. L’expérience John Wall, inefficace et souvent blessé, n’a pas porté ses fruits. Tout comme Reggie Jackson, ce dernier a été libéré à la trade deadline et plus ou moins remplacé par Bones Hyland. Un besoin se fait toutefois encore ressentir sur le backcourt des Clippers.

Dans la quatrième saison depuis la signature de Kawhi Leonard, l’équipe affiche toujours d’aussi grandes ambitions. La pression semble même plus importante que jamais autour de cet effectif pléthorique. Dans le top 4 de la Conférence Ouest avec un bilan de 33 victoires pour 28 défaites, Los Angeles est déjà bien parti pour se qualifier en playoffs. Gagner un titre sera cependant une autre histoire et rien ne peut être laissé au hasard dans cette ultime quête.

C’est dans ce contexte qu’intervient le recrutement de Russell Westbrook. Ce pari pourrait rapporter gros sur le marché des buyout. Depuis son départ d’Oklahoma City, le "Brodie" est néanmoins en perte de vitesse. Il affiche cette saison des moyennes de 15,9 points, 7,5 rebonds et 6,2 passes en 28,7 minutes par rencontre. Le tout à seulement 41,7% au tir et 29,6% à trois points.

On peut espérer que le contexte collectif des Clippers lui permettra de retrouver de meilleurs standards. "Je pense que nous avons assez de shooting pour entourer Russ, où Russ peut être Russ", a notamment assuré Paul George.

Une fin de saison réussie pourrait redorer la réputation de Westbrook avant sa free agency cet été. D’un point de vue plus personnel, jouer les playoffs dans la Crypto.com Arena — également occupée par les Lakers, qui ne sont pas certains d’atteindre la postseason — s’annonce plutôt satisfaisant. Pour le moment, le meneur a touché le fond. Le voir libéré de son contrat, et donc d’une partie de son salaire de 47 millions de dollars, laisse encore une impression étrange.

Russell Westbrook et les Clippers se rapprochent… mais est-ce vraiment une bonne idée ?