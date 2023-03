Russell Westbrook : « Je ne suis pas du tout inquiet »

Hyper « hypés » par la signature de Russell Westbrook, à l’inverse d’une majeure partie de leurs supporters, les joueurs des Los Angeles Clippers ont été calmés avec les 3 défaites consécutives qui ont suivies l’arrivée de l’ancien MVP. Il semblait évident que son adaptation demanderait du temps – ce que les Angelenos n’ont pas puisqu’ils sont désormais sixièmes à l’Ouest – mais les premiers retours font quand même grincer des dents.

La franchise hollywoodienne a perdu contre les Sacramento Kings et les Denver Nuggets après prolongation avant de s’incliner contre les Minnesota Timberwolves mardi soir. Les matches étaient serrés et les Californiens ont eu leur chance mais ils sont repartis bredouilles à chaque fois. Westbrook ne veut pas s’alarmer pour autant.

« Je ne suis pas du tout inquiet. Nous avons un groupe extrêmement talentueux, on le sait. Il faut juste que l’on trouve nos repères. On a le sentiment qu’on a laissé filer ces trois matches. On va le faire ensemble. »