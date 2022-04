Russell Westbrook vit très certainement l'une des pires saisons de sa carrière. Arrivé aux Los Angeles Lakers l'été dernier avec l'ambition de remporter un titre, le meneur a vécu un exercice 2021-2022 cauchemardesque. Dans le dur sur le plan sportif, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder a dû gérer de très nombreuses critiques.

Malgré cette situation difficile, le joueur de 33 ans a eu le mérite de ne jamais rien lâcher. Même dans ses moments les plus difficiles, Westbrook n'a jamais pensé à s'éloigner des parquets pour se protéger. Il aurait même pu utiliser la moindre petite blessure pour souffler.

Mais il voulait incarner un exemple.

"Parce que c'est plus grand que moi, mec. J'ai la chance d'avoir une plateforme qui me permet de montrer des choses et d'aider d'autres personnes. Je suis donc très fier de montrer aux gens de l'extérieur que, peu importe la situation et les circonstances que je traverse, il existe des moyens de s'en sortir.

Je crois fermement que si je suis en bonne santé, je suis capable de jouer et rivaliser", a ainsi expliqué Russell Westbrook à Yahoo Sports.