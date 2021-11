Sans LeBron James, blessé, et Anthony Davis, malade et rapidement indisponible, les Los Angeles Lakers ont coulé face aux Portland Trail Blazers (90-105). Avec l'absence des deux stars, Russell Westbrook se retrouvait attendu au tournant chez les Californiens.

Le résultat ? 8 points, 9 rebonds et 6 passes décisives, à 1/13 aux tirs et avec 6 ballons perdus. Une performance épouvantable. Jamais dans le bon rythme, le meneur de jeu a encore déçu. Malgré ses difficultés, l'ancien de l'Oklahoma City Thunder a le mérite d'assumer.

Pour autant, il ne panique pas par rapport à ses précédentes expériences.

"Au début, il y a toujours une difficulté pour s'assurer que je suis capable de me comportement sur le terrain comme je dois le faire, c'est-à-dire tout faire et jouer le plus dur possible. Et je sais que je dois le faire pour notre équipe.

Sur ce match, je ne l'ai pas fait, mais je vais m'assurer de le réaliser à l'avenir", a assuré Russell Westbrook pour l'OC Register.