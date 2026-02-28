Russell Westbrook et les Kings, un mariage parti pour durer ?

Malgré la saison ratée des Sacramento Kings, le meneur Russell Westbrook a séduit son monde au sein de la franchise californienne.

La saison des Sacramento Kings est une véritable catastrophe. Malgré des ambitions sportives en début de saison, la franchise californienne occupe la 15ème place à l'Ouest (14-47) et a désormais activé le mode "tanking". Au milieu de ce marasme, Russell Westbrook fait de son mieux.

A 37 ans, le meneur ne démérite pas sur le plan sportif : 15,3 points, 6,3 passes décisives et 5,5 rebonds de moyenne. Alors qu'il avait eu des difficultés à retrouver un contrat en NBA l'été dernier, il s'est montré à la hauteur de cette opportunité.

Et selon les informations du journaliste de ClutchPoints Brett Siegel, Westbrook pourrait poursuivre son aventure à Sacramento. En effet, en interne, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder fait l'unanimité auprès de ses coéquipiers et du staff.

Leader respecté, il est perçu comme un bon mentor pour les jeunes talents de l'effectif. Et dans l'idée d'une grande reconstruction l'été prochain (avec les départs possibles de Zach LaVine, DeMar DeRozan et Domantas Sabonis), les Kings se verraient bien le conserver pour encadrer le vestiaire.

De son côté, Russell Westbrook se sait apprécié à Sacramento. Et malgré ses performances, rien ne dit que des équipes plus ambitieuses vont envisager son recrutement. Une aventure à poursuivre ?

