Russell Westbrook se sépare de son agent… et veut quitter les Lakers ?

Russell Westbrook est entré dans une nouvelle phase de sa carrière. Sans doute moins glorieuse et plus délicate à gérer que la première. L’ancien MVP a été transféré trois fois au cours des quatre dernières saisons. Les Los Angeles Lakers aimeraient aussi sans doute s’en séparer à nouveau mais ses 47 millions annuels – le salaire le plus élevé d’un effectif qui comprend LeBron James et Anthony Davis – rendent une transaction quasiment impossible.

Le joueur veut lui aussi faire ses valises. C’est ce qui ressort des mots de son désormais ex-agent, Thad Foucher, auteur d’un long communiqué suite à sa séparation avec Westbrook. Il le représentait depuis 2008, année de la draft du meneur à sa sortie de l’université d’UCLA.

« Avec la possibilité d’un quatrième transfert en quatre ans, le marché nous fait comprendre que les Lakers doivent céder d’autres assets lors de n’importe quel trade de Russell. Et même dans ce cas là, ce transfert devrait le pousser à ensuite accepter un buyout pour rejoindre encore une autre équipe », explique Foucher. « Je pense qu’un tel scénario ne fera que baisser sa valeur et que sa meilleure option est de rester aux Lakers, embrasser son rôle de titulaire et le soutien offert publiquement par le nouveau coach Darvin Ham. Russ est un Hall Of Famer et il va le prouver à nouveau avant de prendre sa retraite. Malheureusement, nous avons des différences inconciliables au sujet de la suite de sa carrière. »

Une manière de faire comprendre que Russell Westbrook est donc de l’avis qu’il doit quitter les Lakers dès cet été. Le meneur All-Star sort d’une saison douloureuse au cours de laquelle il a tout de même compilé plus de 18 points, 7 rebonds et 7 passes mais en affichant des sérieuses limites de complémentarité avec James.

Un nouveau départ pourrait lui faire du bien. Il a du talent et il n’est pas fini. Mais il doit pouvoir faire évoluer son jeu à ce stade de sa carrière, ce que lui semble peiné à accepter ou à comprendre.

