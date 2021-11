Russell Westbrook se sent visé par les arbitres : « C’est ça être Russell »

Russell Westbrook a appris qu'il avait reçu une faute technique pendant le match contre les Pistons de la bouche des journalistes en conférence de presse. Il faut dire que c'était un peu le chaos sur le terrain, au moment de l'expulsion de LeBron James et du pétage de plombs d'Isaiah Stewart. C'est à cet instant que Westbrook, qui a mimé une posture de boxeur prêt à en découdre, a été sanctionné par les arbitres. Ces derniers ont considéré qu'il avait contribué à empirer la situation.

Dire que Russell Westbrook se sent ciblé par les officiels est un euphémisme. Voilà ce qu'il a déclaré aux médias après cette houleuse victoire des Los Angeles Lakers.

