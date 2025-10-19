Sabonis blessé, une chance pour Maxime Raynaud ?

Avec la blessure de Domantas Sabonis juste avant le début de la saison, Maxime Raynaud pourrait avoir des opportunités avec les Kings.

Mauvaise nouvelle pour les Sacramento Kings à quelques jours du début de la saison NBA. La franchise californienne a annoncé la blessure aux ischios de Domantas Sabonis, son pivot, avec réévaluation du staff médical dans une semaine. L'international lituanien et All-Star va donc devoir observer une période de repos et manquer les premiers matches de la saison. A l'intérieur, Drew Eubanks, a priori back up de Sabonis sur la ligne de départ, pourrait récupérer une partie des minutes de l'ancien joueur des Pacers. Mais on peut aussi imaginer que Maxime Raynaud tire profit de la situation et puisse se montrer. L

On ne sait pas encore quel sera le temps de jeu de Raynaud en NBA cette saison, sa première dans la ligue, mais le Français a l'air comme un poisson dans l'eau à Sacramento. Sur le terrain comme en dehors.

Lors de la fans fest des Kings ce weekend, le rookie passé par Stanford n'a pas hésité se donner en spectacle micro en main sur du Michael Jackson. Raynaud a chanté "Billie Jean" en toute (relative) décontraction sous les yeux des fans de la franchise venus assister à l'événement.

S'il est aussi à l'aise lors des matches NBA que lorsqu'il doit effectuer ce petit bizutage assez traditionnel, c'est plutôt prometteur ! Durant la Summer Leagu eet la pré-saison Maxime Raynaud a montré que Doug Christie pourrait compter sur lui dans la rotation intérieure.