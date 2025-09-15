Sacré champion d’Europe avec l’Allemagne, Dennis Schroder a tenu à saluer l’influence de Dirk Nowitzki, tout en affirmant vouloir laisser sa propre trace dans l’histoire du basket allemand.

Vingt ans après la médaille d’argent de l’EuroBasket 2005 portée par Dirk Nowitzki, l’Allemagne a enfin décroché l’or continental. Et au moment de célébrer ce triomphe, Dennis Schroder a rendu hommage à la légende du basket allemand, tout en soulignant sa volonté de construire son propre héritage.

« Dirk est un gars qui a changé le basket pour tous les intérieurs », a déclaré Dennis Schroder. « Donc, à la fin de la journée, je suis Dennis Schroder, et chacun a son propre héritage. »

Le futur meneur des Sacramento Kings a également rappelé l’importance du modèle incarné par Dirk Nowitzki et comment il a relancé le basket allemand :

« Dirk, ce qu’il a fait pour l’équipe nationale allemande et ce qu’il a accompli en NBA et en sélection, ça nous a poussés à venir en équipe nationale et à représenter notre pays », a-t-il ajouté.

Enfin, Schroder a conclu en insistant sur sa manière d’aborder ce rôle de leader, sans chercher à reproduire celui de son illustre prédécesseur. Il ne cherche pas à déboulonner le GOAT du basket allemand, mais a tracé sa propre voie :

« À la fin de la journée, mon nom est Dennis Schroder, et je suis simplement Dennis Schroder, et c’est ça mon héritage. Quoi que je puisse apporter pour m’assurer que mes coéquipiers se sentent bien, qu’on se batte au plus haut niveau et qu’on gagne des médailles d’or. C’est ce que je vais faire. Tout le reste n’a pas d’importance. »

En mêlant hommage à Nowitzki et affirmation personnelle, Schroder incarne la continuité d’un héritage devenu collectif : celui qui a permis à l’Allemagne d’écrire enfin l’une des plus belles pages de son histoire sportive.