Il paraît que l'on joue comme on s'entraîne. Scottie Barnes a clairement l'air de penser comme ça et son ambition est débordante. Le Rookie of the Year 2022, excellent pour sa première saison en NBA avec Toronto, ne relâche pas son intensité défensive pendant l'été. Dans un petit pick up game en salle auquel participait également James Harden, l'ailier des Raptors a montré qu'il ne plaisantait dans aucun contexte.

Les fans de la franchise et de l'ancien joueur de Florida State apprécieront de voir que Scottie Barnes s'est donné comme mission de prendre Harden en défense même très loin du panier et s'est applaudi à chaque fois qu'il l'a fait rebrousser chemin ou poussé à manquer sa cible.

It’s silly to get to excited about any pick-up game clip - but Scottie Barnes hounding James Harden 40 feet from the hoop and clapping about it is awesome pic.twitter.com/skzFkak82u — Tommy Beer (@TommyBeer) August 7, 2022

Si on n'avait pas encore compris que Barnes veut déjà franchir un cap et se mesurer aux meilleurs la saison prochaine, ceci est quand même un indicateur assez solide. Pour sa première saison en NBA, il tournait à 15.3 points et 7.5 rebonds de moyenne à 49.2% d'adresse globale.

Scottie Barnes élu Rookie of the Year après une superbe bataille à distance