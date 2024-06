Scottie Pippen accusait déjà les Bulls de truquer les stats pour Michael Jordan dans son livre

L'article de Tom Habestroh sur le titre de DPoY de Michael Jordan en 1988-1989 fait quelques remous. A tel point qu'un extrait du livre "Unguarded" de Scottie Pippen, sorti alors que ce dernier était en pleine crise dans sa relation avec MJ, refait surface ces derniers jours.

"Michael était meilleur que moi pour réussir à faire faire aux gens ce qu'il voulait. Je l'ai vu encore et encore, depuis notre premier training camp en 1987 jusqu'à notre dernier titre en 1998. Voilà comment ça marchait : disons que je détournais le ballon sur une passe et le dirigeais vers lui. Je devrais être crédité de l'interception, n'est-ce pas ? Eh bien non. La majeure partie du temps, l'interception allait dans sa ligne statistique et je ne pouvais rien y faire.

Un joueur, un de ceux qui tenaient le score est venu dans le vestiaire après un match pour donner le boxscore à Phil Jackson et au staff. On y trouvait les points, rebonds, passes décisives, interceptions, contres et pertes de balle, pour tous ceux qui avaient participé. J'ai halluciné en voyant le regard que ce gars a adressé à Michael en lui disant : 'Tu vois MJ, on prend soin de toi'. Tu m'étonnes que sur nos 9 saisons pleines ensemble il avait plus d'interceptions que moi en moyenne à l'exception de deux années".

Le livre de Scottie Pippen est sorti en 2021 et a sonné le glas de son amitié avec Michael Jordan, mettant en avant à quel point l'ailier membre du Hall of Fame avait finalement mal vécu le pendant et l'après de cette relation incroyable sur le plan sportif, mais qu'il considère à son détriment sur le plan médiatique et humain.

Le DPOY de Michael Jordan fabriqué de toutes pièces ?