Scottie Pippen voudrait voir une star NBA actuelle jouer son rôle au cinéma

Scottie Pippen a réussi à donner une interview sans trop cracher sur Michael Jordan et en se concentrant sur... le golf.

Scottie Pippen est à peu près partout ces derniers mois pour faire la promotion de son livre. A chaque entretien, la légende des Chicago Bulls ne manque pas d'égratigner Michael Jordan avec plus ou moins d'audace. Cette fois, c'est à Golf.com qu'il accordé un entretien, sans s'attarder plus que ça sur sa querelle avec le GOAT.

Pippen a tout de même reconnu que Michael Jordan lui avait bien offert du matériel de golf lors de sa saison rookie, dans le but de pouvoir lui soutirer de l'argent ultérieurement sur le green. A cause de problèmes de dos cette année-là, aucune partie n'a pu avoir lieu. Ce qui n'empêche pas Scottie Pippen de clamer qu'il aurait sans doute dominé son aîné...

Plus loin dans l'interview, après avoir à nouveau expliqué que le documentaire "The Last Dance" était à l'origine de sa brouille avec MJ, Pippen s'est vu demander s'il avait un nom à soumettre pour jouer son rôle dans un éventuel biopic.

"Michael B. Jordan ? Non, il est trop petit pour ça. Je choisirais sans doute un jeune d'aujourd'hui. C'est dur... Je pense que je voudrais quelqu'un comme Giannis Antetokounmpo. J'aime le regarder jouer".

Quant aux deux joueurs qui lui donnaient le plus de mal à l'époque, lui le défenseur d'élite, Scottie Pippen a spontanément cité Dominique Wilkins et Adrian Dantley.

Sur son quatuor de rêve pour une partie de golf, Pippen a cité Tiger Wood, "pour les conseils", Stephen Curry, "parce qu'il est vraiment très bon" et Denzel Washington, parce que... c'est Denzel Washington.

On préfère en tout cas lire des choses un peu légères de la part de Scottie Pippen, après pas mal de non-sens et de déclarations motivées par la rancoeur.

