C’est un classement toujours sensible… et forcément polémique. Dans son traditionnel sondage annuel, The Athletic a demandé à des joueurs NBA de désigner le joueur le plus surcoté de la ligue. Et cette année, c’est Alperen Sengun qui arrive en tête. Alors que Rudy Gobert peine encore à être reconnu à sa juste valeur.

Le pivot des Houston Rockets a récolté 12,3 % des votes (10 voix sur 81 joueurs interrogés), devant Rudy Gobert donc et Trae Young, tous deux à 8,6 %. Plus loin, on retrouve notamment Karl-Anthony Towns (7,4 %), Paolo Banchero et Ja Morant (4,9 %), ou encore Luka Doncic (3,7 %).

Un contraste avec sa saison individuelle

Ce résultat peut surprendre au vu de la saison réalisée par Sengun. L’intérieur turc sort d’un exercice solide, avec 20,4 points, 8,9 rebonds et 6,2 passes de moyenne, ainsi que plusieurs triple-doubles. Il a également participé au All-Star Game et contribué à la qualification des Rockets pour les play-offs à l’Ouest.

Mais certains de ses pairs semblent pointer du doigt d’autres aspects de son jeu ou de son attitude. Un joueur interrogé anonymement résume ainsi une partie des critiques :

« Il râle à chaque action. Il est talentueux, mais mec, joue dur, tout simplement. »

Il n’est certes pas vraiment réputé pour être un gros défenseur, mais Sengun évolue toutefois dans une équipe qui a terminé dans le top 10 défensif de la ligue, portée notamment par des profils comme Amen Thompson ou Tari Eason sur les extérieurs. Peut-être les votants considèrent-ils qu’il bénéficie d’un contexte masquant cette lacune dans son jeu.

Un sondage à relativiser

Comme souvent avec cette catégorie, les résultats sont à prendre avec précaution. D’abord parce que seuls 81 joueurs ont accepté de répondre, et que Sengun ne totalise finalement que 10 votes.

Ensuite parce que l’histoire récente invite à relativiser. L’an dernier, Tyrese Haliburton avait été désigné comme le joueur le plus surcoté… avant de mener les Indiana Pacers jusqu’aux Finales NBA.

Plusieurs joueurs ont d’ailleurs refusé de répondre à la question, certains estimant ne pas vouloir « descendre un joueur dans son dos », tandis qu’un autre rappelait que « la ligue compte énormément de très bons joueurs ». Celui-ci expliquait d’ailleurs avoir voté Haliburton la saison passée et avoir retenu la leçon…

Rudy Gobert et Trae Young, habitués de la catégorie

Derrière Sengun, la présence de Rudy Gobert et Trae Young n’est pas une surprise. Malheureusement. Le pivot des Minnesota Timberwolves avait déjà terminé en tête de ce classement en 2024, tandis que le meneur des Washington Wizards avait occupé cette place en 2023.

Gobert sort pourtant d’une saison solide, avec 10,9 points, 11,5 rebonds et une présence défensive toujours reconnue, lui qui a terminé quatrième du vote pour le Defensive Player of the Year. Surtout, il a montré face à Jokic à quel point il ne faut pas sous-estimer son talent et son impact.

Et, évidemment, vu son premier tour, on aimerait bien que Rudy en fasse regretter beaucoup, comme l’avait fait Haliburton la saison passée.