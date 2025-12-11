Shai Gilgeous-Alexander signe une nouvelle saison historique avec le Thunder. Selon Steve Nash, le MVP en titre atteint déjà des niveaux d’efficacité offensive dignes de… Michael Jordan.

SGA dans une sphère offensive rarement atteinte

Shai Gilgeous-Alexander est en train de réaliser l’un des meilleurs débuts de saison de l’histoire moderne. À tel point que Steve Nash, dans NBA on Prime, n’a pas hésité à évoquer le nom de Michael Jordan pour qualifier son niveau actuel.

« Offensivement, ce gars atteint, statistiquement, la sphère de joueurs comme Michael Jordan », a assuré Nash. « Je sais que c’est sacrilège de le dire, mais regardez les chiffres. Parmi tous les joueurs qui ont tourné à 30 points de moyenne, il a le meilleur true shooting percentage. Il est deuxième au pourcentage à trois points. À deux points, il est à 60 %. Il provoque énormément de fautes, il mène la ligue… Et en même temps, il a le moins de ballons perdus de tous ceux qui ont marqué 30 points sur une saison.

C’est de l’excellence, et c’est incroyable à voir. Ne vous lassez pas de lui. »

Des mots très forts, surtout venant d’un double MVP réputé pour sa connaissance du jeu et sa prudence dans les comparaisons.

Une saison à la hauteur de l’éloge

Difficile de contredire Nash au vu des performances du meneur d’Oklahoma City. SGA affiche 32,8 points de moyenne, un record personnel, avec une efficacité exceptionnelle : 56 % au tir, 44 % à trois points, 6,4 passes et 4,7 rebonds.

Le tout en menant un Thunder champion en titre parti sur des bases historiques (24-1), sérieux candidat à un doublé.

Même si Michael Jordan évoluait dans un tout autre contexte, la domination statistique de Gilgeous-Alexander lui permet de se rapprocher d’une efficacité offensive rarement vue dans l’histoire.

Vers un deuxième MVP consécutif ?

Avec de telles performances, la course au MVP pourrait déjà tourner court. SGA est aujourd’hui l’un des joueurs les plus réguliers, les plus efficaces et les plus déterminants de la ligue.

Et si le Thunder continue sur ce rythme, un back-to-back MVP deviendra presque difficile à éviter.

