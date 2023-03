Comparé à Michael Jordan, Shai-Gilgeous Alexander reste humble

Shai Gilgeous-Alexander est clairement passé à la vitesse supérieure cette saison. Sélectionné pour la première fois de sa carrière au All-Star Game, l’arrière du Thunder fait aussi partie des favoris pour le titre de MIP. Tout cela, évidemment, se ressent sur le plan statistique, au point de s’approcher de Michael Jordan.

Cette année, SGA affiche des moyennes de 31,4 points, 4,8 rebonds, 5,4 passes, 1,7 interception et 1 contre par match. Il est le premier joueur avec de tels chiffres depuis « His Airness ». Interrogé par Tomer Azarly de ClutchPoints sur cette similarité, le leader d’Oklahoma City garde toutefois les pieds sur terre.

« C’est cool d’être mentionné dans une conversation avec un nom comme celui-ci quand on parle de basketball. Michael Jordan l’a fait en gagnant beaucoup plus de matches, donc c’est probablement un peu différent. Mais c’est agréable d’être dans la conversation, c’est certain », a-t-il relativisé.

