Shai Gilgeous-Alexander encense Alex Caruso, « le meilleur compétiteur en NBA »

Le Oklahoma City Thunder est en route pour atteindre les finales NBA pour la deuxième année consécutive. Les champions en titre mènent 3-2 contre les San Antonio Spurs après le Game 5 disputé la nuit dernière. Une belle performance sachant que Shai Gilgeous-Alexander, le meilleur joueur de l’équipe (et du monde ?) est bien contenu par la défense adverse. Le Canadien sait bien qu’il doit beaucoup à ses coéquipiers, et notamment Alex Caruso. Le vétéran est peut-être l’élément le plus déterminant de la série.

« C’est lui le joueur le plus titré de l’effectif. C’est lui qui a joué le plus de gros matches. Il est l’un, si ce le plus gros compétiteur en NBA. Tout le monde peut voir tous les soirs à quel point il est important pour nous », salue SGA.

Alex Caruso a encore été l’un des facteurs X en marquant 22 points dans le Game 5. Non seulement il met ses tirs lointains mais en plus il contribue dans le jeu tout en étant l’un des défenseurs les plus impactants sur le terrain. Il est le deuxième meilleur scoreur du Thunder sur la série avec 17 points de moyenne à 58% de réussite à trois-points.

Spurs Vs Thunder : OKC favorisé par l’arbitrage ?