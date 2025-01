Shai Gilgeous-Alexander est terrifiant d’efficacité, suffisant pour être MVP ?

Shai Gilgeous-Alexander fait encore une saison de calibre MVP, grâce à son scoring et son activité globale (31.3 points, 6.1 passes décisives, 5.6 rebonds et 2 interceptions de moyenne). Ce dont on parle un peu moins concernant le Canadien d'Oklahoma City, c'est son efficacité. En plus d'être le troisième meilleur marqueur en NBA cette saison derrière Giannis Antetokounmpo (32.3 pts) et Nikola Jokic (31.5 pts), "SGA" est incroyable en termes d'adresse pure, sur le true-shooting percentage qui englobe l'adresse globale, l'adresse à trois points et l'adresse sur la ligne.

Avec 63.7% de TS%, Shai Gilgeous-Alexander fait mieux que des joueurs comme Giannis, Victor Wembanyama, Joel Embiid, Jayson Tatum, Stephen Curry ou Kevin Durant. L'ancien joueur des Clippers est le deuxième joueur qui tente le plus de tirs par match en NBA derrière Jokic, mais parvient à afficher une efficacité assez folle pour un arrière avec un tel volume offensif. Avec ce profil de joueur plus axé sur la finition près du cercle et le mid-range, mais aussi ce true-shooting percentage extrêmement élevé, Shai arrive à être pour le moment au-dessus de quelqu'un comme... Michael Jordan, dont le meilleur TS% en carrière est de 61.4% lors de la saison 1988-1989.

Dans un monde où Nikola Jokic, qui a un TS% de 65%, n'existerait pas, il ne ferait aucun doute que Shai Gilgeous-Alexander ferait la course en tête et quasiment en solo pour le titre de MVP. Avec l'extraterrestre de Denver qui court toujours et qui espère rapprocher son équipe du top 3 de l'Ouest, l'issue reste plus qu'incertaine alors que l'on approche de la mi-saison.