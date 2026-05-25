Shai Gilgeous-Alexander est le joueur qui tombe le plus après un tir

Shai Gilgeous-Alexander s’est taillé une réputation de simulateur en provoquant des coups de sifflet en pagaille et en manipulant, aux yeux de ses détracteurs, autant les arbitres que les défenses sur un terrain. Le MVP est devenu maître dans l’art de pousser son défenseur à la faute, au sens propre comme figuré. Son jeu d’acteur peut agacer certains, et un supporter des San Antonio Spurs l’a d’ailleurs bien « trollé » en amenant un Oscar à offrir à SGA après chaque contact.

Une statistique publiée par Yahoo! Sports montre que le Canadien est le joueur qui tombe le plus sur ses tirs pendant ces playoffs. Il chute même sur plus de 17% de ses tentatives. Loin devant les autres : James Harden (11%), Jalen Brunson (9%), Donovan Mitchell (8%) ou encore Victor Wembanyama (4%).

Shai Gilgeous-Alexander tombe même sur 51% des tirs où il finit par obtenir deux lancers. On a vu dans le Game 4 qu’il peut avoir tendance à se laisser tomber même en cas de contact mineur, comme cette fois qui a été sifflée à De’Aaron Fox alors que son adversaire s’est juste jeté en arrière après avoir shooté.

Wembanyama taille patron, les Spurs éteignent OKC dans le game 4