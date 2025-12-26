Shai Gilgeous-Alexander : « Les Spurs sont meilleurs que nous »

Shai Gilgeous-Alexander était lucide après la nouvelle défaite du Thunder contre les Spurs, la troisième en autant d'oppositions entre les deux équipes cette saison. Gêné par la bonne défense de San Antonio et inhabituellement maladroit (7/19), le MVP en titre n'a pas cherché d'excuses et a même reconnu la supériorité des Texans à l'heure actuelle dans ces rendez-vous intenses et qui promettent en cas de retrouvailles en playoffs.

"On doit être meilleurs en tant que groupe. On ne perd pas trois fois de suite contre une équipe en peu de temps si cette équipe n'est pas meilleure que vous. On doit devenir meilleurs et tout le monde dans l'équipe doit se regarder dans un miroir si on veut atteindre notre but ultime", a expliqué Shai Gilgeous-Alexander devant les médias.

Les Spurs ont effectivement battu Oklahoma City trois fois en 10 jours, avec une rencontre de demi-finale de NBA Cup et deux matches classiques de saison régulière, dont le Christmas Game de jeudi. Avant de plier face à San Antonio, le Thunder n'avait que deux défaites au compteur et semblait tout à fait capable d'entretenir un petit bout de temps le rêve de battre le record du meilleur bilan de tous les temps en NBA. Avec cinq défaites désormais, si c'est mathématiquement jouable, il faudrait une cadence de victoires surhumaine pour y parvenir d'ici la fin de la saison.