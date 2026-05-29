Auteur d’un Game 6 raté contre les Spurs, Shai Gilgeous-Alexander a rejoint Joel Embiid dans une catégorie statistique particulièrement peu flatteuse.

Le match de la qualification a tourné au cauchemar pour Shai Gilgeous-Alexander.

Alors que les Oklahoma City Thunder avaient l’occasion de valider leur billet pour les Finales NBA lors du Game 6 des Finales de conférence Ouest, le double MVP en titre est passé complètement à côté de son rendez-vous face aux San Antonio Spurs.

Battu 118-91, Oklahoma City a subi une lourde correction et son leader n’a jamais réussi à inverser la tendance. En 28 minutes, Gilgeous-Alexander a terminé avec 15 points à 6 sur 18 au tir et deux ballons perdus.

Surtout, il a affiché un terrible différentiel de -28, le pire de tous les joueurs présents sur le parquet.

Selon ESPN Insights, cette marque lui permet d’égaler un record particulièrement peu enviable. Avec ce -28, Gilgeous-Alexander rejoint Joel Embiid (Game 7 des demi-finales de conférence Est 2023) pour le plus faible plus-minus enregistré par un MVP NBA lors d’un match où son équipe pouvait conclure une série, et depuis le début de l’ère du play-by-play, en 1997.

Cette statistique symbolise parfaitement la soirée compliquée vécue par le Canadien, très loin de son niveau habituel au moment où Oklahoma City avait l’occasion de terminer le travail.

Le Thunder conserve néanmoins une dernière chance. La série est désormais à égalité et un Game 7 décisif attend les deux équipes.

Après avoir dominé la saison régulière puis remporté un deuxième trophée de MVP consécutif, Gilgeous-Alexander aura l’occasion de répondre sur le terrain et d’éviter que cette contre-performance ne reste comme l’un des moments les plus marquants de sa campagne.