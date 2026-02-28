Shai Gilgeous-Alexander, un retour intense et réussi

Pour son retour de blessure, l'arrière de l'Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander a été immédiatement dans le bon rythme.

Absent pendant 3 semaines (9 matches ratés), Shai Gilgeous-Alexander n'a pas tremblé pour son retour. Dans le choc contre les Denver Nuggets (127-121 après OT), le Canadien a été immédiatement dans le bon tempo.

Auteur de 36 points (à 12/29 aux tirs), l'arrière a permis à son équipe de rester dans le coup. Alors que les Nuggets avaient pris les commandes de la partie, SGA a inscrit 14 points dans le troisième quart-temps pour recoller.

Et même son disputer la prolongation, le talent de 27 ans a donc signé un come-back gagnant.

"C'était génial, un vrai combat physique. Les deux équipes voulaient vraiment gagner et se sont battues pour cela. Les Nuggets sont une équipe de haut niveau, tout comme nous. Nous nous sommes souvent affrontés ces dernières années, donc nous étions peut-être un peu plus impliqués dans ce match.

Mais c'était amusant. C'était bien", a apprécié Shai Gilgeous-Alexander face à la presse.

Malgré sa récente absence, SGA a rapidement repris ses bonnes habitudes. Son coup de chaud dans le 2ème quart-temps (8 points, 2 contres, 1 interception et 1 rebond en 6 minutes) a été impressionnant.

Avec le retour de Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma risque de monter, à nouveau, en puissance.

