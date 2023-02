Les résultats de la nuit, celle de Shai Gilgeous-Alexander

Spurs @ Pistons : 131-138 (après 2 OT)

Suns @ Pacers : 117-104

Knicks @ 76ers : 108-119

Hornets @ Celtics : 116-127

Jazz @ Raptors : 122-116

Rockets @ Heat : 95-97

Timberwolves @ Grizzlies : 107-128

Cavaliers @ Pelicans : 118-107

Thunder @ Trail Blazers : 138-129

Mavericks @ Kings : 122-114

Bucks @ Clippers : 119-106

Shai Gilgeous-Alexander superstar

- Sur cette saison, Shai Gilgeous-Alexander a clairement passé un cap ! La nuit dernière, le jeune talent a conduit l'Oklahoma City Thunder à la victoire sur le parquet des Portland Trail Blazers (138-129). Dans un match important entre deux concurrents, le Canadien a sorti le grand jeu : 44 points (record de carrière égalé) et 7 passes décisives.

Sans surprise, SGA a eu un gros duel à livrer avec Damian Lillard. Avec 38 points et 9 passes décisives, le patron des Blazers a répondu présent. Sur un panier primé d'Anfernee Simons, Portland a compté 9 points d'avance dans le 4ème quart-temps.

Mais OKC, grâce à Gilgeous-Alexander, mais aussi à Josh Giddey (19 points), a infligé un 16-2 dans le money-time ! Un succès précieux pour cette équipe menée par un Shai Gilgeous-Alexander impressionnant.

SGA wasn’t feeling the postgame shower after his career-high vs. the Blazers 😂💧 pic.twitter.com/KDE74c34lL — Bleacher Report (@BleacherReport) February 11, 2023

- A Los Angeles, Giannis Antetokounmpo n'avait pas de temps à perdre. Après une victoire face aux Lakers vendredi, le Grec a encore porté les Milwaukee Bucks contre les Clippers (119-106). Avec 35 points, 8 rebonds et 6 passes décisives, le Greek Freak a imposé sa loi.

Avec en plus les apports de Brook Lopez (22 points, 15 rebonds) et de Jrue Holiday (19 points), la franchise du Wisconsin confirme son excellente forme avec 10 victoires consécutives. Sans Kawhi Leonard, au repos, les Clippers ont tenté de répondre par Paul George (19 points, 11 rebonds et 6 passes décisives).

Mais sans les recrues de la deadline, les Californiens étaient un peu trop courts pour répondre à la puissance de Milwaukee.

Kyrie Irving ne perd pas, Jimmy Butler décisif

- Pour son second match sous les couleurs des Dallas Mavericks, Kyrie Irving a enregistré une seconde victoire ! Sur le parquet des Sacramento Kings (122-114), les Texans l'ont emporté avec un Irving inspiré : 25 points et 10 passes décisives.

Sans Luka Doncic, toujours à l'infirmerie, le meneur a fait le job, en impliquant Josh Green (17 points) et Tim Hardaway Jr (15 points). Avec 5 victoires en 6 rencontres, les Mavs ont tout de même joué avec le feu sur cette partie.

Malgré une avance de 24 points en cours de match, les Kings ont réussi à revenir à 6 points à 20 secondes de la fin. Nouveau All-Star, De’Aaron Fox (33 points) a tout essayé. Tout comme Domantas Sabonis (18 points et 11 rebonds) et Keegan Murray (16 points), mais Sacramento revenait de trop loin.

- Le Miami Heat a dû s'employer pour venir à bout des Houston Rockets (97-95). Et en réalité, Jimmy Butler a même donné la victoire aux Floridiens à 0,3 seconde de la fin de la partie ! Sur un alley-oop de Gabe Vincent, le leader du Heat (16 points) a fait la différence malgré une soirée compliquée (4/11 aux tirs).

Pendant longtemps, Miami a pu compter sur Bam Adebayo (20 ponts, 9 rebonds) et surtout Tyler Herro (31 points, 9 rebonds et 8 passes décisives) pour rester dans le coup. Car en face, Jabari Smith Jr (22 points,) et Kenyon Martin Jr (17 points) ont bien résisté. Mais avec un Jalen Green trop imprécis (5/19 aux tirs), ils ont finalement craqué.

JIMMY BUTLER LOB FOR THE WIN 🤯 pic.twitter.com/BYVUhFePDw — Bleacher Report (@BleacherReport) February 11, 2023

Les Sixers au finish, les Suns sur un nuage

- Les Philadelphia Sixers ont frappé fort dans le money-time contre les New York Knicks (119-108). Pourtant menés de 13 points, les Sixers ont fait la différence dans le 4ème quart-temps grâce à l'apport en sortie de banc de Tyrese Maxey (27 points).

Dans le même temps, Joel Embiid (35 points, 11 rebonds) a fait son show habituel, alors que James Harden (20 points, 12 passes décisives) a aussi tenu son rang. Malgré les bonnes performances de Jalen Brunson (30 points, 9 passes décisives) et Julius Randle (30 points, 10 rebonds), les Knicks ont été totalement étouffés en fin de match (15 points en 12 minutes).

Au même moment, Maxey a pris feu en face pour arracher la victoire.

- Les Phoenix Suns n'ont pas encore Kevin Durant, mais ils ont déjà la dynamique positive. Clairement euphoriques, les Suns ont pris le meilleur sur les Indiana Pacers (117-104). A l'intérieur, Deandre Ayton (22 points, 11 rebonds) a réalisé un gros chantier, alors que Devin Booker (21 points) et Chris Paul (19 points, 9 passes décisives) ont fait le boulot.

Avec Tyrese Haliburton (18 points) et Bennedict Mathurin (22 points), Indiana a bien tenté de résister. Mais Phoenix a rapidement creusé un écart trop important pour finalement s'offrir une victoire logique.

Jayson Tatum à 41 points, les Grizzlies dominent les Wolves

- Face à une défense très permissive, les Boston Celtics ont affolé les compteurs face aux Charlotte Hornets (127-116). Sans surprise, Jayson Tatum, en l'absence de Jaylen Brown, s'est fait plaisir avec 41 points. Mais à ses côtés, Derrick White (33 points, 10 passes décisives) a également rendu une belle copie avec un record en carrière.

Chez les Hornets, LaMelo Ball (24 points, 10 passes décisives et 9 rebonds) et Terry Rozier (27 points), même maladroits (9/22 et 9/20 aux tirs), n'ont pas démérité. Malgré un retard de 28 points, ils ont même forcé Tatum à revenir sur le parquet dans le money-time (à +14).

- On le sait, il existe une petite rivalité entre les Memphis Grizzlies et les Minnesota Timberwolves depuis l'an dernier. Et la nuit dernière, Ja Morant a conduit les siens à la victoire (128-107). Tout au long de la partie, les Grizzlies ont accentué leur avance grâce à un collectif plus performant.

Derrière Morant (32 points, 9 passes décisives, 9 rebonds), on retrouve notamment Desmond Bane (20 points), Santi Aldama (18 points), Jaren Jackson Jr (15 points) ou encore Brandon Clarke (14 points). En face, Anthony Edwards (17 points) a donné l'impression d'être trop seul.

Malgré les débuts de Mike Conley (9 points), Rudy Gobert a encore eu du mal à peser sur les débats : 8 rebonds, 10 rebonds.

Donovan Mitchell en leader, Pascal Siakam n'a pas suffit...

- Dans un choc entre deux jeunes équipes ambitieuses, les Cleveland Cavaliers ont dominé les New Orleans Pelicans (118-107). Avec un Donovan Mitchell (30 points) en patron, les Cavs ont récité une belle partition avec un Evan Mobley (28 points, 13 rebonds) impressionnant.

Avec Jarrett Allen (20 points, 11 rebonds), ils ont vraiment donné le ton à l'intérieur. Toujours sans Zion Williamson, les Pelicans se sont reposés sur Brandon Ingram (25 points). Mais l'ex-talent des Los Angeles Lakers n'a pas été assez épaulé.

A 4/14 aux tirs, CJ McCollum (12 points) a notamment passé une soirée difficile. Et Trey Murphy III (17 points) n'a pas été suffisant.

- Pour fêter sa sélection au All-Star Game, Pascal Siakam avait probablement une autre soirée en tête. Malgré sa belle performance individuelle (35 points), le Camerounais n'a pas évité la défaite des Toronto Raptors contre le Utah Jazz (116-122).

Pourtant, l'intérieur a compilé 35 points, 6 rebonds, 4 passes décisives et 3 interception. Mais dans le dernier quart-temps, les Canadiens ont totalement pris l'eau ! En encaissant un 39-20 sur cette période, les Raptors ont perdu le fil de la partie.

Lauri Markkanen (23 points), Collin Sexton (22 points) et Walker Kessler (23 ponts) ont contribué à ce joli come-back. Dans les 5 dernières minutes, le Jazz a remonté un retard de 12 points... Une défaite qui fait tâche pour Toronto.

Les Spurs, la défaite encore et encore

- L'excellente série continue pour les San Antonio Spurs avec une 11ème... défaite consécutive ! Les Texans se sont inclinés sur le parquet des Detroit Pistons (131-138). Dans ce duel de cancres de la Ligue, deux prolongations ont été nécessaires pour le succès de la formation de Motor City.

Bojan Bogdanovic, qui doit encore se demander ce qu'il fait à Detroit, a planté 10 de ses 32 points en OT pour l'emporter. Dans le même temps, le rookie Jalen Duren (30 points, 17 rebonds) a également tiré son épingle du jeu.

A San Antonio, il faut noter les prestations de Zach Collins (29 points), Malaki Branham (27 points) et surtout du petit nouveau Devonte' Graham (31 points) en sortie de banc.

