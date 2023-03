La preuve que Shai Gilgeous-Alexander est un All-Star des deux côtés du terrain

Shai Gilgeous-Alexander est arrivé en NBA avec cette étiquette de guard atypique et complet, notamment capable d’impacter le jeu en défense en attendant que son jeu – et surtout son tir – se développe en attaque. Les progrès sont significatifs depuis qu’il a été pioché en onzième positon en 2018. C’est devenu un All-Star et peut-être même une vraie superstar. Il marque plus de 31 points par match à 51% aux tirs, avec presque 5 rebonds et 6 passes en plus. Des chiffres qui font tourner les têtes.

Mais malgré des responsabilités majeures balle en main avec le Oklahoma City Thunder, l’arrière canadien n’a pas délaissé la défense. Il est par exemple premier en NBA aux ballons déviés, premier au « loose ball » récupérées, cinquième aux interceptions, premiers aux contres parmi les joueurs sur son poste ou encore deuxième aux tirs contestés, toujours sur sa position.

Shai Gilgeous-Alexander is the NBA’s #5 leading scorer. Now check out SGA’s ranks in these defense/hustle stats: #1 in deflections

#1 in loose balls recovered

#5 in steals

#1 guard in blocks

#1 guard in stocks

#2 guard in contested 3s Two way star. pic.twitter.com/2vL9ECxbb0 — Brandon Rahbar (@BrandonRahbar) March 6, 2023

Le signe d’un joueur qui tient à être actif des deux côtés du parquet. Une attitude très encourageante pour le Thunder, qui tient clairement son nouveau visage. Avec ses longs bras, sa puissance, ses appuis et sa taille, Shai Gilgeous-Alexander peut sortir les meilleurs marqueurs adverses de leur rencontre. Ça demande beaucoup d’efforts et peut-être qu’il finira parfois par lever le pied, comme le font beaucoup de première option offensive au fur et à mesure que leur carrière évolue. Mais pour l’instant, c’est clairement du tout bon.

