Shai Gilgeous-Alexander évoque la rivalité avec les Spurs

Le Oklahoma City Thunder de Shai Gilgeous-Alexander et les San Antonio Spurs sont armés pour se défier pendant au moins les cinq prochaines années.

Le duel entre les San Antonio Spurs et le Oklahoma City Thunder en demi-finale de la NBA Cup a marqué les esprits le weekend dernier. Menés par un Victor Wembanyama déterminé, les éperons ont réussi à faire tomber les champions en titre, jusqu’alors battus une seule fois cette saison. Un choc qui en appelle d’autres entre les deux jeunes équipes armés jusqu’aux dents et au potentiel délirant. Shai Gilgeous-Alexander n’a évidemment pas pu esquiver la question au sujet de la rivalité naissante entre les deux franchises.

« C’est possible oui. Il y a une vraie chance que ça devienne une rivalité. Ils sont jeunes, ils sont vraiment bons, ils jouent de la bonne manière. C’est possible. J’ai remarqué que tout peut arriver en l’espace de deux ans », confie le MVP.

Le Thunder est évidemment en avance puisqu’OKC a déjà gagné le titre l’an dernier alors que San Antonio court après sa première qualification en playoffs depuis la draft de Wembanyama. Mais le rapport de force pourrait s’équilibrer dans les années à venir au rythme du développement du Français mais aussi de Stephon Castle, Dylan Harper, etc. En tout cas, ça promet de belles batailles dans le futur.

