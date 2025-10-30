Shaq et Barkley se moquent de Rudy Gobert après le game winner de Reaves

Après le game winner d’Austin Reaves face aux Wolves, Shaq et Charles Barkley ont critiqué la défense de Rudy Gobert, jugé trop exposé sur le pick-and-roll.

Austin Reaves a encore fait parler de lui avec un tir au buzzer contre Minnesota, mais ce ne sont pas seulement les 51 puis 41 points récents de l’arrière qui ont animé le plateau d’Inside the NBA. Shaquille O’Neal et Charles Barkley ont profité de l’action décisive pour pointer, une nouvelle fois, la vulnérabilité de Rudy Gobert dans le pick-and-roll. Et comme souvent quand il s’agit du Français, le ton était plus moqueur que pédagogique...

Les consultants de TNT sont revenus sur la dernière possession. Reaves attaque, écran, Gobert se retrouve à défendre haut, la ligne de drive s’ouvre et le Laker va finir près du cercle. Pour Barkley, c’était écrit.

« Tu sais, c’est marrant, tu parles de scouting report. Je sais ce qu’il y a dans le scouting report : “mettez Rudy Gobert dans le pick-and-roll” », lâche Chuck, hilare. « Il l’a dit Richard Jefferson, non ? “S’il vous plaît, ne mettez pas Rudy Gobert dans ce pick-and-roll” », renchérit Shaq. La scène se veut légère, mais le message est clair : pour eux, les attaques NBA savent où taper quand le pivot français est impliqué haut sur le terrain.

Barkley a nuancé en mettant un peu aussi l’accent sur le reste de la défense du Timberwolves. « Peut-être que Rudy pouvait faire un meilleur job, mais je pense aussi que Jaden McDaniels pouvait faire un meilleur job pour passer au-dessus de l’écran, parce que tu sais que ça va venir. Tu dois passer plus vite pour ne pas le laisser tout seul. »

L’ancien MVP regrette surtout le manque d’exécution collective sur ce qui devait être un piège. « Je criais “trap, trap, trap !” Si tu laisses le gars splitter, il va faire ce qu’il veut. » Traduction : le problème n’est pas seulement Gobert, c’est la manière dont Minnesota a doublé sans fermer complètement la ligne de dribble. « Si tu laisses quelqu’un splitter la prise à deux, ça ne sert à rien de doubler », a insisté Barkley. « Ça, c’est la faute des deux joueurs. »

Pour Shaq comme pour Barkley, l’action est presque un cas d’école. Un extérieur en confiance, un écran bien posé, un défenseur extérieur qui n’arrive pas à contourner assez vite, et le pivot, même triple DPOY, se retrouve exposé. Dans ce contexte, la moindre demi-seconde de retard fait basculer l’action en faveur de l’attaquant.

« Il est allé au cercle et il a bouclé le match », a résumé Barkley. L’idée de fond, répétée depuis des années par les anciens intérieurs : en NBA moderne, si tu es grand et que tu dois gérer à la fois le drive et la passe, tu finis forcément en retard.

Cette séquence va forcément relancer le débat autour de l’utilisation de Rudy Gobert en fin de match contre des arrières créateurs. Minnesota compte sur sa protection de cercle pour fermer la raquette, mais dès que le premier rideau n’est pas parfait, le Français se retrouve à couvrir trop de terrain. Contre un Reaves en confiance, ça ne pardonne pas.

Et dans le contexte actuel – Lakers qui gagnent sur un buzzer, Gobert au centre de l’action – c’est exactement le genre de clip que Shaq et Chuck adorent recycler pour rappeler leurs obsessions défensives...

