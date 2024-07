Shaq ne croit pas du tout aux chances des Knicks : « Que de la hype »

Les New York Knicks seront ambitieux la saison prochaine en NBA, après avoir atteint les demi-finales de Conférence et peaufiné leur effectif à l'intersaison. Beaucoup voient l'équipe coachée par Tom Thibodeau, qui a prolongé pour trois saisons il y a quelques jours, être un vrai prétendant à la finale de Conférence, voir plus, en 2024-2025. D'autres sont beaucoup plus sceptiques. C'est le cas de Shaquille O'Neal, dont les propos prononcés dans son podcast ce weekend ne plairont probablement pas aux fans des Knicks.

"Est-ce que c'est assez pour que New York soit dans la conversation à l'Est ? Non. Vous savez ce que c'est ? New York est construit sur de la hype et contrôle la hype. Ils sont capables de faire en sorte que tout le monde soit hypé. Ils ont gagné que dalle, mais tout le monde est en mode : 'Oooh New York !'

Je me suis trompé (sur Jalen Brunson, NDLR), le garçon est fort, il est impressionnant. Mais ils ne sont aucunement près de remporter un titre. Ils vont gagner des matches, mais je suis plus impressionné par le nombre de titres gagnés au bout du compte".

S'ils parviennent à atteindre les Finales NBA et à être de vrais contenders la saison prochaine, les Knicks ne manqueront pas de ressortir ce passage à Shaquille O'Neal...

