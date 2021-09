Shaquille O’Neal, son gros coup de gueule pour les Bucks et Giannis !

Agacé par le manque de respect concernant les Milwaukee Bucks et Giannis Antetokounmpo, Shaquille O’Neal a poussé un vrai coup de gueule.

Consultant pour TNT, Shaquille O’Neal participe régulièrement aux débats sur la saison à venir. Pour le titre de champion NBA en 2021-2022, les noms des Brooklyn Nets et des Los Angeles Lakers reviennent avec insistance.

Pourtant champions au titre, les Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo se retrouvent très rarement cités. Une situation qui agace l'ancien pivot des Phoenix Suns. Pour ESPN, Shaq a donc réclamé du respect pour la franchise du Wisconsin.

"Laissez-moi vous dire quelque chose, ne manquez pas de respect aux champions car toutes ces équipes ont des joueurs de renom. Donnez aux champions le respect qui leur est dû. Il (Giannis Antetokounmpo, ndlr) l'a fait de la bonne manière, de la manière respectueuse. Je vais lui donner tout le respect qu'il mérite jusqu'à sa défaite. Le nouveau Superman va être un problème à l'Est. Point final. Je l'ai dit", a ainsi lâché Shaquille O’Neal.

Sur le papier, Milwaukee, avec un groupe quasiment inchangé, restera l'une des meilleures équipes de la Ligue. La meilleure ? Il faut reconnaître que Brooklyn, avec un recrutement impressionnant, s'impose comme le grand favori.

Mais on le sait, une saison peut réserver des surprises et surtout les dynamiques peuvent évoluer selon les blessures. Et comme Shaquille O’Neal l'a dit : il faut toujours respecter les champions.

