Shaq et Barkley se chambrent en imaginant un 1 vs 1 avec Rudy Gobert

Le nom de Rudy Gobert revient souvent dans la bouche de Shaquille O'Neal depuis le début des playoffs. Le Hall Of Famer a parfois défendu le Français. Mais il l'a aussi critiqué pour son apport offensif.

L'animateur et ancien joueur NFL Anthony Adams a alors piqué Shaq en lui assurant que Gobert pourrait le limiter à 12 points. Réponse d'O'Neal.

.@spiceadams: "I think Rudy can hold you to like 12 points."@SHAQ: "Yeah...in the first 3 minutes!" 😂#TheBigPodcast: https://t.co/kEWKCjYB3O pic.twitter.com/Yfz3jutQRN

— NBA on TNT (@NBAonTNT) May 9, 2022