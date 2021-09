Si Shaq jouait avec Kyrie Irving, il demanderait qu’il soit tradé

Shaquille O'Neal n'est pas le propriétaire des Brooklyn Nets, ni un joueur de la franchise. C'est une très bonne nouvelle pour Kyrie Irving. De passage sur les ondes de CBS Sports Radio, Shaq s'est vu demander ce qu'il pensait du refus de certains joueurs de se faire vacciner contre le Covid-19. Irving étant le plus médiatique d'entre eux, les interlocuteurs du Big Cactus voulaient donc savoir ce qu'il aurait fait s'il avait dû gérer ça en tant que membre des Nets.

La réponse ne va pas plaire à Kyrie Irving, ni aux autres membres de la ligue - comme Michael Porter Jr - qui réclament le droit de ne pas se faire vacciner s'ils n'en ont pas envie.

"Si je jouais à Brooklyn, j'irais voir la direction et je leur dirais : faites le partir. On se débrouillera avec un duo et un excellent shooteur, plus quelques rebondeurs qu'on a déjà. Mais faites-le partir.

Tous les jours on doit répondre à des questions sur lui. Faites qu'il se casse de là. Je ne sais pas si ça arrivera. Mais vous m'avez demandé ce qui se passerait si j'étais dans cette équipe.

Si j'étais son coéquipier, je serais aux commandes au quotidien. Et quel que soit la personne qui possède les Nets, je lui dirais de faire partir Kyrie".