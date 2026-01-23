Sidy Cissoko, son étonnant choix musical pour l’échauffement des Blazers

Sidy Cissoko a surpris tout le monde au moment de choisir le morceau diffusé pendant l'échauffement des Blazers contre Miami.

Sidy Cissoko fait une très belle saison avec Portland, où Tiago Splitter lui donne du temps de jeu et un vrai rôle dans la rotation. C'est l'une des bonnes surprises tricolores de 2025-2026, alors que l'on se demandait s'il parviendrait à sortir des méandres de la G-League. Cissoko a été titulaire 19 fois pour 40 apparitions en tout avec 21 minutes de moyenne par match. Pourvu que ça dure !

La nuit dernière, avant le match remporté par Portland à domicile contre Miami (127-110), Sidy Cissoko a apparemment eu le droit de choisir le morceau diffusé pendant l'échauffement de l'équipe. L'immense majorité des joueurs NBA a une appétence prononcée pour le hip hop (et c'est peut-être aussi le cas de Sidy). On pouvait donc s'attendre à un morceau de rap US ou français, comme l'ont souvent fait Evan Fournier et Nikola Vucevic, par exemple, lorsqu'ils étaient coéquipiers à Orlando.

Pas du tout ! D'après le journaliste Sean Highkin, Sidy Cissoko a choisi "Zombie", la chanson la plus connue des Cranberries, le célèbre groupe de rock and folk irlandais.

Je meurs maintenant d'envie de savoir si l'ancien joueur des Spurs est branché musique irlandaise en général ou si c'est simplement ce tube planétaire et son sujet éminemment politique (le conflit meurtrier entre l'Irlande du Nord et l'Irlande jusqu'à 1998) qui lui plaisent.

Les Cranberries ont connu un succès gigantesque dans les années 90 et sont restés actifs jusqu'à la mort de leur chanteuse emblématique, Dolores O'Riordan en 2018.