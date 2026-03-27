5 joueurs que l’on veut voir sous le maillot des Sonics

C’est officiel, enfin presque. Les propriétaires NBA ont voté en faveur d’une expansion de la ligue à 32 équipes, avec deux nouvelles franchises qui seront donc implantés à Seattle et Las Vegas. Si l’équipe du Nevada partira vraiment de zéro, celle de la « Rainy City » est attendue depuis très longtemps. Plus précisément depuis 2008, avec la disparition des Sonics lors de leur déménagement vers Oklahoma City. Le public local, grand fervent de basket et même de sport en général, va enfin pouvoir fêter la renaissance de son club. Surtout que la ville a gardé le nom, les couleurs et même le palmarès des Sonics.

Seattle de retour en NBA : pourquoi ce comeback excite autant

Peut-être que c’est par nostalgie, par amour de cette équipe particulière qui a eu des moments de gloire ou par admiration pour ses supporters, mais on ne va pas se cacher que l’on est très excité par ce comeback. On a hâte de voir les maillots, les logos, les designs… et évidemment l’effectif, un peu plus tard. En attendant, on se permet de rêvasser un peu avec ces cinq joueurs que l’on aimerait voir un jour porter le maillot des Sonics.

Gary Payton II

Dès l’annonce du vote à venir sur l’expansion, il avait plaisanté en avouant « qu’il demanderait direct son transfert à Seattle » dès le retour des Sonics. L’Histoire familiale est juste trop forte. Gary Payton II est le fils du joueur du même nom (enfin premier du nom), légende de la franchise et meneur star des Sonics lors des finales 1996 disputées contre les Bulls. GPII en garde d’ailleurs d’incroyables souvenirs et ce serait beau, lui qui évolue déjà à Golden State dans la ville natale du padré, de suivre encore une fois les traces de son paternel en jouant à Seattle. On imagine l’ovation dingue du public.

« Je vais demander mon trade à Seattle direct ! »

Kevin Durant

En parlant d’ovation… Kevin Durant est probablement l’un des joueurs, si ce n’est le joueur, le plus adulé à Seattle. Il y a joué une saison, la toute première de sa carrière, et il a juste adoré cette ville. Il ne rate d’ailleurs quasiment jamais une occasion de rendre un hommage à ses anciens supporters ou à donner de l’amour à la région. Alors KD sera free agent en 2028. Comme par hasard. Il aura 40 ans en 2028 et voudra peut-être boucler la boucle en rejoignant sa toute première équipe. Il aura donc joué sa première et sa dernière saison à Seattle, ce qui correspondraient aussi à la dernière et la première (nouvelle) saison des Sonics. Ce serait beau, non ?

Paolo Banchero

Il y a plein de bons basketteurs originaires de Seattle et Paolo Banchero en fait partie. On aime bien les « home coming » et les Sonics auront besoin d’une star alors autant leur amener un Rashard Lewis sous stéroïdes. Banchero a ses défauts mais ça reste l’un des meilleurs joueurs de la ligue et, s’il est dans l’impasse à Orlando, ce serait cool de venir demander son trade pour sa ville natale.

Anthony Edwards

Toujours dans cette quête de superstar pour les Sonics, difficile de trouver un personnage qui collerait mieux à l’esprit de la ville. Anthony Edwards dans son prime avec le public de Seattle ? Dinguerie assurée. Le début d’une superbe histoire d’amour qui pourrait se conclure avec un titre, qui sait, ou au moins de superbes campagnes de playoffs.

Nathan Soliman

Les Sonics vont bien devoir commencer avec quelques prospects prometteurs. Alors autant y envoyer le prochain gros talent Français, qui pourrait découvrir une ville et une région à part aux Etats-Unis. En espérant que l’organisation soit effectivement bien géré. Les nouvelles franchises ne pourront pas drafter trop haut lors de leurs premières saisons mais un Nathan Soliman, s’il continue sur sa lancée, sera peut-être un pick du premier tour, voire un poil au-delà du top-5 en étant optimistes.