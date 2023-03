Sortie de la semaine : Air Jordan 11 Low Cement Grey

Jordan Brand répond à la vraie question existentielle de tout sneakerhead : "qu'est ce que je vais me prendre comme paire pour cet été ?". Alors certes votre conjoint(e) va vous répondre : "bah vu que t'as déjà 120 paires, tu n'as pas besoin d'en avoir une autre, surtout pour l'été", et c'est bien évidemment tristement juste. Mais on sait tous que vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin et regarder de plus près cette version "cement grey" de la de Jordan 11 low.

L'upper est recouvert de mesh ballistic blanc, avec un patent leather gris ciment (celui qui a fait la gloire de la Jordan 4, et qui est plus clair que le Cool Grey adoré des fans de la 11). On valide le petit Jumpman bleu que l'on trouve sur l'étiquette de la languette et le talon, également assorti au bleu de la semelle intérieure.

L'outsole icy termine parfaitement cette silhouette dont la sortie est confirmée pour le 1er avril avec des tailles adultes, GS et enfant.

Les images de la Air Jordan 11 Low Cement Grey