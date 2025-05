Pourquoi les Spurs doivent garder leur deuxième choix

Les supporters des San Antonio Spurs qui ont regardé la loterie en direct (sachant que le vrai tirage est effectué avant) ont dû connaître un sacré ascenseur émotionnel. Parce que quand les Philadelphia Sixers ont hérité du troisième choix, il y avait de fortes raisons de penser que les éperons allaient encore être bénis des Dieux du basket en récupérant un nouveau premier choix pour associer Cooper Flagg à Victor Wembanyama. Ces derniers ont préféré sortir les Dallas Mavericks (1,8% de chances, 6 pour SA) de leur marasme.

Incroyable : Dallas aura le 1st pick à la Draft 2025 !

C’est donc le second pick pour les Spurs. Ça reste du pain béni au sein d’une promotion aussi dense en potentiels grands talents. Pour l’instant, le choix le plus probable serait de drafter Dylan Harper, un combo guard de 2,01 mètres et fils de l’ancien quintuple champion NBA Ron Harper. L’effectif de San Antonio a beau être chargé en arrières – De’Aaron Fox, Stephon Castle, Chris Paul – le « fit » est très intrigant sur le papier.

Comme Castle, Harper semble avoir la capacité de défendre sur plusieurs postes grâce à sa taille. Il n’est pas impossible de l’imaginer évoluer au côté de l’un (voire deux) des guards déjà présents dans le roster. Il commencera sans doute sur le banc, peut-être avec CP3 à ses côtés si le vétéran est rétrogradé dans le deuxième cinq. Il bénéficierait au passage d’un mentor parfait pour débuter sa carrière, à défaut d’avoir de suite de grosses minutes et carte blanche en attaque.

La tentation de transférer le pick est naturelle. Les Spurs étaient en course pour le play-in – et donc les playoffs – avant la découverte de la thrombose veineuse profonde dans l’épaule de Victor Wembanyama. Avec un tel asset, la franchise pourrait essayer de faire venir une superstar comme Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant ou Devin Booker pendant l’intersaison. Alors, évidemment pour le « Greek Freak », il ne faut pas vraiment fixer de limites. Mais au-delà de cette possibilité, il est peut-être plus malin de ne pas précipiter le processus.

Wembanyama est déjà très fort, sans doute en avance sur les attentes pourtant démesurées, mais il n’est pas encore dans son prime. Il y a le temps. Il va aussi devoir retrouver son rythme. Les Spurs ont tout l’avenir devant eux, ou, au moins, ils ont quelques saisons pour voir venir et progresser tranquillement. Recruter Fox était déjà un pas en avant et le meneur n’a pas encore complètement pris ses marques avec sa nouvelle équipe.

Les Spurs peuvent très bien piocher Dylan Harper et prendre le temps d’évaluer le développement de tous leurs jeunes talents. Si le meneur de Rutgers (plus de 19 points, 4 rebonds et 4 passes de moyenne pour sa première saison à la fac malgré une blessure) montre les flashs d’un très grand potentiel, les dirigeants pourront toujours l’inclure dans un package… ou échanger Fox. Ou Castle. Bref, ils ont plusieurs options devant eux.