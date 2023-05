Les Spurs, la franchise la plus chanceuse à la loterie ?

« Ces gars-là ont été déjà assez chanceux. Ils ont déjà eu Tim [Duncan] et Dave [Robinson]. Se retrouver en position de drafter les trois meilleurs pivots des 35 dernières années, ça serait abusé. » Ce scout interrogé par SpursTalk.com ne croyait pas si bien dire. Les San Antonio Spurs ont effectivement eu de la chance. Ils ont tiré le gros lot, et là, dans ce cas précis, c’est vraiment un euphémisme. En effet, la franchise texane n’a pas récupéré n’importe quel premier choix de draft la nuit dernière. Elle a, de facto, mis la main sur Victor Wembanyama. Et c’est peut-être tout l’avenir de cette franchise glorieuse qui sera une fois de plus impacté.

Victor Wembanyama à San Antonio, c’était écrit

Le Français est le prospect le plus attendu depuis LeBron James. La hype autour de lui est immense et sa simple arrivée représenterait une hausse significative de la valeur de l’organisation. Ça, c’est pour l’aspect financier. Sur le terrain, le jeune homme de 19 ans, 2,21 mètres, dispose d’un potentiel effrayant et il est susceptible de s’imposer un jour comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA.

Les Spurs sont donc vernis. Ce n’est pas la première fois. Leur coach emblématique Gregg Popovich plaisantait sur le fait que sa franchise avait déjà eu suffisamment de chance pour l’éternité en draftant David Robinson (1987) et Tim Duncan (1997). Le destin a une nouvelle fois été favorable à l’équipe de San Antonio. Peut-être parce que la chance sourit aux audacieux.

Depuis son arrivée en NBA, la franchise n’a fini que 3 saisons sous les 30% de victoires. Elle a bénéficié du « first pick » dans la foulée à chaque fois. Avec à chaque fois un prospect générationnel disponible cette année-là. Duncan et Robinson sont d’ailleurs deux des quatre joueurs draftés en première position à avoir mené leur première franchise à un titre NBA depuis l’instauration de la loterie en 1985 (Hakeem Olajuwon, James Worthy, Magic Johnson et compagnie ont tous été draftés avant cette date). C’est maintenant à Victor Wembanyama de rejoindre un jour cette liste. Qui sait.