Starting 5 sur Netflix, c’est déjà fini ! Et ce n’est pas une surprise…

Netflix annule la série NBA « Starting 5 » après deux saisons décevantes, malgré un casting de stars comme LeBron James, Jayson Tatum ou Tyrese Haliburton.

Netflix arrête les frais. Selon Sports Business Journal, la plateforme a décidé de ne pas renouveler Starting 5, sa docu-série NBA lancée en grande pompe et présentée comme l’une de ses nouvelles franchises sportives majeures.

Le concept avait pourtant tout pour plaire : suivre cinq joueurs NBA au cœur de la saison, entre entraînements, voyages, coulisses du vestiaire et intimité hors terrain.

La saison 1 avait réuni LeBron James, Jayson Tatum, Jimmy Butler, Anthony Edwards et Domantas Sabonis, offrant un casting XXL et un accès rarement accordé au quotidien des superstars. La saison 2 avait même connu une réussite scénaristique inattendue : deux des joueurs suivis, Tyrese Haliburton (Pacers) et Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), s’étaient retrouvés en Finales NBA, poussées jusqu’au match 7.

Malgré cet alignement parfait, l’audience n’a pas été à la hauteur, selon des sources proches du dossier citées par SBJ. Netflix a donc choisi de stopper la série plutôt que de commander une troisième saison.

Outre Haliburton et Gilgeous-Alexander, la deuxième saison réunissait également Kevin Durant, Jaylen Brown et James Harden. Une distribution encore plus prestigieuse, qui n’a pourtant pas suffi à maintenir l’intérêt de la plateforme.

Un échec pas si surprenant

Pour Netflix, le constat est simple : malgré l’accès inédit aux joueurs, l’engagement des abonnés n’a pas atteint les standards nécessaires aux grandes productions sportives maison. Ses chiffres étaient ainsi, toujours selon le SBJ, assez loin derrière ceux de la docusérie sur la NFL, Quarterback.

La série, qui semblait pensée pour devenir l’équivalent NBA d’un Drive to Survive, n’aura finalement laissé qu’une empreinte bien courte.

En même temps, le ton était un peu lisse et la narration bien contrôlée. Plus qu’une immersion dans la vie des stars, certains y voyaient un documentaire « promotionnel » étalant des coulisses bling bling plutôt que celles auxquelles les fans n’ont pas accès.

Les voyages, les fringues, la famille ou les entraînements bien mis en avant, c’est sympa. Mais ce qu’on attend réellement, c’est un documentaire basket, avec un « récit » sportif, qui montre les enjeux, ainsi que les moments difficiles, les moments de doutes. Bref tout ce qu’on ne voit pas déjà sur Instagram et X…