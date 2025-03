Stephen Curry a dunké pour la première fois en 6 ans !

Stephen Curry aurait probablement échangé volontiers son premier dunk en 6 ans en NBA contre une victoire face aux Philadelphie Sixers. Mais il n'a tout de même pas boudé son plaisir au moment d'évoquer avec les médias cette action de fin de match en Pennsylvanie. Seul face au panier en contre-attaque et sur une passe de Buddy Hield, Curry a sauté sur deux pieds et dunké main droite. A un peu moins de deux semaines de ses 37 ans, il a tenu à montrer qu'il avait encore des qualités athlétiques insoupçonnées.

STEPH CURRY 2-FOOT HAMMER TIME 🔨🫣 It's his first in-game dunk in 6 years! pic.twitter.com/E3GZU4wNe3 — NBA (@NBA) March 2, 2025

"Je me souviens très bien de mon précédent. C'était il y a 6 ans, à la maison, depuis l'aile droite, après une passe de KD. C'était à l'Oracle Arena. Je n'avais jamais dunké ici. Ce matin, Jerry Stackhouse (l'assistant-coach de Steve Kerr, NDLR) m'a dit qu'il voulait voir un dunk. C'était probablement mon dernier cela dit. A partir de maintenant, je ne vais plus que faire des lay-up. Monter comme ça m'a pris toute mon énergie (sourire)".

Savoir que Stephen Curry ne dunkera plus rassurera à coup sûr Steve Kerr, qui veut autant que possible pouvoir compter sur sa superstar. Les Warriors, malgré leur défaite, restent au contact dans la lutte pour le top 6 et la qualification directe pour les playoffs.