Stephen Curry, la fin du show et une élimination qui fait mal…

Clap de fin pour le show Stephen Curry cette saison ! Sur une folle lancée ces dernières semaines, le meneur des Golden State Warriors se trouve officiellement en vacances. Malgré son apport, la franchise californienne a été éliminée par les Memphis Grizzlies (112-117) lors du play-in.

Sur cette rencontre, le natif d'Akron a encore marqué 39 points. Cependant, il a été globalement bien défendu par les Grizzlies, avec notamment 7 ballons perdus. Après l'élimination de son équipe, le joueur de 33 ans a logiquement accusé le coup.

"Il y a eu quelques ballons perdus qui nous ont un peu piqués, mais je pense que les intentions étaient bonnes et que nous avons essayé de jouer de la bonne manière, et parfois ça ne va pas comme on veut.

Les turnovers (21 au total, ndlr), il faut bien sûr insister sur ça. C'est une partie du jeu où vous devez avoir des possessions solides et obtenir des tirs solides. J'ai aimé notre agressivité et nos intentions... Cela ne s'est pas passé comme nous le voulions", a regretté Stephen Curry face à la presse.