Même auréolé d'un quatrième titre de champion NBA et d'un premier trophée de MVP des Finales, Stephen Curry n'attire pas toujours le respect qui lui est dû de la part d'autres membres de la ligue. Lors de son passage dans le podcast Players Choice, Mike James, le joueur de l'AS Monaco, ami intime de Kevin Durant, a tenu des propos assez étonnants au moment de révéler son top 5 des joueurs NBA.

"Il y a Kev, LeBron James, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic... Stephen Curry ? La manière dont joue Steph et dont il tire avantage des choses, c'est parfois unidimensionnel. Il n'est pas souvent le manieur de ballon principal et ça m'ennuie un peu. Je pense que les cinq que j'ai cités sont capables de faire ce qu'ils veulent dans n'importe quelle équipe dans le monde aujourd'hui. Je n'en suis pas sûr pour Steph. C'est un peu obscur pour lui. Si tu le mets à Minnesota, ça resterait un tueur, mais je ne sais pas s'il serait le même joueur".

Présent sur un camp de basket cette semaine, Stephen Curry a évoqué avec humour les propos de Mike James lorsqu'un journaliste lui demandait ce qu'il ferait dans un duel avec un jeune membre de son camp. Le meneur des Warriors n'a pas réussi à aller au bout de sa phrase et est parti dans un début de fou rire.

"Même si je suis unidimensionnel... (rires). Désolé, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit".

Si Mike James revient en NBA à l'avenir, ce qui est possible vu son niveau avec Monaco et ses relations avec Kevin Durant, il faudra suivre de près le match entre son équipe et Golden State. Stephen Curry serait bien capable d'avoir pris ça personnellement.

