Stephen Curry vient de planter 95 points en 2 matches. Voici une phrase qui résume plutôt bien la forme éblouissante du meneur de jeu des Golden State Warriors. Face à l'Oklahoma City Thunder (147-109), le leader des Dubs a seulement passé 29 minutes sur le parquet.

Ses statistiques ? 42 points, 8 passes décisives, à 14/20 aux tirs dont un 11/16 à longue distance. Autant dire que si Curry avait forcé pour rester sur le parquet, il aurait pu mettre en danger le record de Klay Thompson.

En effet, en octobre 2018, l'arrière des Warriors a réalisé un record en NBA avec 14 paniers primés réussis dans le même match. Une marque possible pour Curry.

"Si c'est possible ? Absolument. Je rigolais avec certains mecs ce soir car je me souviens à Chicago, il l'a fait au bout du troisième quart-temps. Son quart-temps à 37 points était encore plus fou, j'en ai eu un à 25 ce soir et j'avais l'impression d'être invincible.

Le gars, il en avait 12 de plus sur le même temps, donc c'est fou et ça parle pour lui. Puis il a marqué 14 paniers à trois points, j'étais à 11, j'avais le sentiment de ne pas pouvoir rater. Je pense que c'est atteignable, nous verrons", a commenté Stephen Curry pour ESPN.