Stephen Curry savoure la victoire et se projette déjà

Stephen Curry a brillé face aux Clippers et se projette déjà vers le prochain défi des Warriors contre Phoenix.

Les Golden State Warriors ont validé leur survie en play-in en battant les Los Angeles Clippers (126-121), portés par un Stephen Curry encore déterminant.

Auteur de 35 points, dont un tir à trois points crucial dans la dernière minute, le meneur a une nouvelle fois répondu présent dans un match à élimination directe.

« Le travail ressort dans ces moments-là »

Après la rencontre, Stephen Curry a insisté sur l’importance de la préparation et de la confiance dans ce type de contexte.

« Je prends du plaisir. La mémoire musculaire, les répétitions, le travail que tu fais toute ta vie ressortent aux bons moments. J’ai toujours dit qu’il fallait mériter la confiance avec laquelle tu joues, grâce au travail fourni. Et ne pas avoir peur de l’échec, des tirs manqués ou des pertes de balle, continuer, et ensuite un tir finit par rentrer », a-t-il expliqué.

Le meneur des Warriors a également évoqué ce qui rend ces moments si particuliers.

« Tu continues à te retrouver ouvert, tu profites de l’ambiance. J’ai eu la chance de vivre beaucoup de moments comme ça. On ne peut pas les prévoir. Si je vois un espace, je tire, avec confiance, en espérant être prêt pour ces opportunités. »

Un groupe mobilisé dans un match à quitte ou double

Stephen Curry a aussi souligné l’état d’esprit collectif de son équipe dans ce match couperet.

« C’est pour ça que tu travailles toute l’année. On n’est pas sûr d’aller en playoffs, mais ces soirées donnent du sens à tout, parce que tu ressens la pression, le fait de devoir performer quand les lumières sont braquées sur toi.

Les deux derniers jours de préparation nous ont permis d’être prêts. Vu notre saison et les blessures, jouer comme ça, c’était spécial. Mais on n’est pas satisfaits. »

Cap sur Phoenix

Avec cette victoire, les Warriors vont désormais affronter les Phoenix Suns pour tenter de décrocher la dernière place qualificative à l’Ouest.

Stephen Curry s’attend déjà à un nouveau défi intense.

« Même approche que ce soir. Il va y avoir des runs de part et d’autre. Phoenix a une grosse attaque. Dillon et Devin ont été excellents toute l’année. Ils ont des joueurs capables de créer balle en main.

Ce sera une grosse ambiance. On a hâte d’y être et d’essayer d’aller chercher une autre victoire. »

Steph Curry et Jimmy Butler se lâchent dans le vestiaire