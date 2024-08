Ce n’est pas la Woj Bomb la plus surprenante de l’année, mais elle ravira les fans des Golden State Warriors. Adrian Wojnarowski vient en effet d’annoncer que Stephen Curry est tombé d’accord avec sa franchise pour une extension de contrat d’un an, pour un montant de 62,6 millions de dollars. C’est l’agent du joueur qui l’a lui-même confirmé à ESPN.

Golden State Warriors star Stephen Curry has agreed on a one-year, $62.6 million extension that’ll keep him under contract through the 2026-2027 season, his agent Jeff Austin of Octagon tells ESPN. pic.twitter.com/XdxeevrbIC

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 29, 2024