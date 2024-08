Team USA s’est imposé jeudi en demi-finale des jeux de Paris en étant mené près de 37 minutes par la Serbie. Un tour de force dont le principal artisan fut Stephen Curry, incandescent dans l’Arena de Bercy et auteur de 9 tirs primés (36 points). La star des Warriors est revenue vendredi, lors d’une visioconférence organisée par USA Basketball, sur un match piège qui a bien failli abréger le tournoi olympique des Avengers.

Interrogé sur ce qu’il gardait en mémoire de ce match si compliqué face à Jokic & Co, le double MVP lâchait. « Je revois la physionomie du dernier quart-temps, avec le cinq de départ puis la rentrée de Joel Embiid en milieu de période. C’est là que je prends conscience de l’enjeu du match, de la difficulté d’être menés si longtemps, et d’avoir 10 minutes pour revenir. »

Avouant à demi-mots la peur qui animait les américains à l’entame du dernier acte, Stephen Curry revenait sur ce qui constituait le tournant du match selon lui. « Quand Devin Booker a rentré son 3 points en tête de raquette, j’ai senti le match tourner et on est allé de l’avant à partir de là. Derrière, et bien qu’on ait eu du mal à prendre les rebonds, tout le monde a mis ses shoots. Tout un tas d’actions qui ont construit notre confiance et permis d’avoir le momentum. » Avant d’ajouter, animé par la confiance hors norme qui le caractérise. « Une fois revenus à 1 point, on savait qu’il nous restait plus qu’à faire quelques stops pour l’emporter. Ce dernier quart-temps a été incroyable. »

Une confiance excessive qui poussait le quadruple champion NBA à des conclusions hâtives. Comme s’i n’avait finalement tiré aucune leçon de la piètre performance des siens face aux protégés de Svetislav Pesic. Le fils de Dell Curry concluait ainsi. « Je suis persuadé que lorsqu’on aura la médaille d’or autour du cou, on y repensera (à ce dernier quart-temps face aux Serbes). »

Crédit Photo : FIBA