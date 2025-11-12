Après plus de 1 100 matches NBA, Stephen Curry a enfin écopé d’une flagrant foul. Une première historique pour la star des Warriors.

Stephen Curry a tout connu en NBA avec les Golden State Warriors. Des records à la pelle, quatre titres de champion ou encore deux trophées de MVP. Mais il vient pourtant de vivre une grande première en dix-sept ans de carrière. Il a enregistré... sa toute première flagrant foul.

Mardi soir, lors du match entre les Golden State Warriors et l’Oklahoma City Thunder, le meneur a été sanctionné à la fin du premier quart-temps pour une faute sur Isaiah Joe. Curry est entré dans la zone où le joueur d’OKC est retombé alors qu’il tentait un tir à trois points.

Après révision vidéo, les arbitres ont estimé qu’il y avait contact dangereux et ont attribué à Curry une flagrant 1, pour « contact inutile ». Isaiah Joe a ensuite converti ses trois lancers francs.

Selon Anthony Slater d'ESPN, le quadruple champion n’avait jamais commis de faute flagrante en 1 193 matches, playoffs compris. Un chiffre qui en dit long sur la propreté de son jeu.

That was the first flagrant foul of Steph Curry's 17-year career -- 1,193 career games prior to tonight and zero flagrants. Got called for stepping into the landing zone under an Isaiah Joe attempted 3. — Anthony Slater (@anthonyVslater) November 12, 2025

Les règles NBA imposent aux défenseurs de laisser un espace suffisant pour que le tireur puisse retomber en sécurité. Même un contact involontaire dans cette zone peut désormais être sanctionné.

Une anecdote rare, presque ironique, pour un joueur aussi réputé pour sa discipline et sa maîtrise. À 37 ans, Stephen Curry continue donc d’écrire l’histoire... à sa manière.

Les Warriors en crise : Draymond Green et Jimmy Butler appellent leurs coéquipiers à se remettre en question