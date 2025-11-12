Les Warriors en crise : Draymond Green et Jimmy Butler appellent leurs coéquipiers à se remettre en question

Les Warriors s’enfoncent après leur défaite à OKC. Draymond Green et Jimmy Butler alertent sur le manque d’unité et d’engagement dans le vestiaire.

Les Golden State Warriors traversent une période noire. Battus lourdement par le Thunder d’Oklahoma City cette nuit, ils affichent désormais un inquiétant bilan de 1 victoire pour 6 défaites à l’extérieur, avec des revers embarrassants face aux Bucks et aux Pacers. Dans le vestiaire, les tensions montent, et Draymond Green comme Jimmy Butler ont clairement pointé du doigt l’attitude du groupe.

"Chacun a une agenda personnel, mais il doit servir le collectif"

Interrogé après la rencontre, Draymond Green n’a pas mâché ses mots :

« Je pense que tout le monde a un agenda personnel dans cette ligue. Mais il faut que ces agendas s’intègrent dans le cadre collectif. Si ce n’est pas le cas, il faut savoir les mettre de côté… ou finir par être mis de côté. »

Pour lui, la perte d’identité du groupe se lit dans l’attitude :

« Le manque d’engagement, ça se voit vite. Quand tu te fais battre de 30 points, c’est flagrant. On est encore en train de chercher nos rôles, mais ça demande de l’abnégation. Ton rôle n’est pas toujours celui que tu veux, mais il faut briller dans ce rôle-là. »

Green a aussi insisté sur la nécessité d’une prise de conscience rapide :

« On doit mieux comprendre ce qu’il faut faire pour gagner, chacun doit être honnête avec soi-même et avec les autres. »

Jimmy Butler : "Le problème, c’est le manque de combat"

De son côté, Jimmy Butler a tenu un discours tout aussi lucide sur l’état d’esprit du vestiaire :

« Le vrai problème, c’est le manque de combat. Quand on rate des tirs, on cesse de défendre, on baisse les bras. On ne peut pas se permettre ça. Il faut se battre, peu importe ce qu’il se passe. »

Sur la multiplication des pertes de balle, Butler a ajouté :

« On ne respecte pas assez chaque possession. Certains ballons perdus viennent d’un excès de passes, d’autres sont juste inacceptables. Ceux qui ont souvent le ballon – Steph, Dray, moi, Klay – on n’a pas le droit à l’erreur. »

Steph Curry reconnaît une perte d’identité

Même Stephen Curry a reconnu que le collectif s’était délité :

« Quand on perd, tout le monde commence à chercher le coupable. L’engagement dans la victoire, c’est courir, défendre, prendre soin du ballon. Ce n’est pas qu’une question de tirs qui rentrent. On ne le fait pas assez souvent, et notre bilan parle de lui-même. »

Les Warriors, plombés par une défense apathique et une attaque sans cohésion, vont devoir réagir vite pour éviter une spirale inquiétante. Avec un bilan de 6-6, ils pointent actuellement à la neuvième place de la conférence Est.

Mais il va falloir se remettre très vite dans le droit chemin car ils sont déjà au pied du mur et ce dernier est massif. Prochain match dès ce soir sur le parquet des Spurs (qui affiche un bilan de 8-2). Puis nouveau match contre les Spurs, toujours dans le Texas, vendredi soir avant d'enchaîner NOLA, Orlando et Miami, encore loin de leurs terres. Soit 5 matchs à l'extérieur en une semaine.

