Stephen Curry va être free agent… sur le marché des sneakers

Stephen Curry met un terme à dix ans de collaboration avec Under Armour et redéfinit son avenir dans l’industrie des sneakers.

On parlait ces derniers jours du raté de Nike et Nico Harrison à l'époque où il avait fallu convaincre Stephen Curry, pas encore superstar de la ligue, de rester sous contrat avec la marque américaine. Le meneur des Warriors avait finalement rejoint Under Armour, dont il est devenu l'athlète emblématique. Cette collaboration de longue date a pris fin jeudi.

Stephen Curry et Under Armour ont officialisé la fin de leur partenariat, après plus d’une décennie de collaboration. Le double MVP avait rejoint Under Armour en 2013, pour bâtir une ligne signature devenue incontournable au même moment où Curry devenait le joueur le plus populaire de la planète.

La séparation, toutefois, ne signifie pas la disparition immédiate des produits estampillés Curry. Curry Brand continuera de fonctionner de façon indépendante, et les chaussures déjà programmées sortiront bien chez Under Armour en 2026. Mais le meneur des Warriors entre désormais dans une forme de "sneaker free agency", une situation rarissime pour un joueur de son calibre. Selon ESPN, Curry aura toute latitude pour tester d’autres marques durant l’année à venir et explorer de nouveaux partenariats.

Dans un communiqué, Stephen Curry a insisté sur la continuité de sa vision malgré ce changement majeur : « Ce que représente Curry Brand, ce que je représente et mon engagement envers cette mission ne changeront jamais. Cela ne fait que se renforcer. Je suis enthousiaste pour un futur axé sur une croissance agressive et un engagement toujours plus fort envers la prochaine génération. »

Cette décision marque une étape clé dans la stratégie de Curry, désormais déterminé à contrôler pleinement son image et son héritage au-delà du terrain. A 37 ans, c'est forcément aussi un moment-clé pour lui de ce point de vue-là.