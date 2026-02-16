Stephen Curry prévoit déjà de participer au 3-Point Contest 2027 et veut rassembler plusieurs stars pour une édition exceptionnelle.

Stephen Curry prévoit déjà son retour au NBA Three-Point Contest l’an prochain. La star des Golden State Warriors a confirmé son intention de participer à l’édition 2027, avec l’idée d’en faire un concours au plateau royal.

Interrogé lors de la couverture d’avant-match du All-Star Game sur NBC, Curry n’a laissé place à aucun doute.

« 100 %. C’est déjà prévu. On va ramener du monde. Moi, Dame. Je vais essayer d’avoir Klay, Kevin Durant », a-t-il déclaré.

Le meneur, détenteur du record du nombre de tirs à trois points inscrits dans l’histoire de la NBA, est double vainqueur du concours. Il l'a remporté en 2015 à New York et en 2021 à Atlanta. Une troisième victoire lui permettrait de rejoindre Larry Bird, Craig Hodges et Damian Lillard parmi les seuls joueurs titrés à trois reprises.

Curry espère notamment convaincre Klay Thompson et Kevin Durant de le rejoindre pour une édition qui s’annonce déjà très attendue. De son côté, Damian Lillard a également indiqué vouloir défendre son titre, lui qui a remporté le concours malgré une rééducation en cours après une blessure au tendon d’Achille.

Rendez-vous est donc pris pour 2027, avec la perspective d’un plateau relevé et d’un affrontement entre certains des meilleurs shooteurs de leur génération.

Edwards remercie Wembanyama et critique la paire Jokic-Doncic